Beppe Bergomi a Sky analizza il momento dell’Inter: “Dzeko è un giocatore che nel campionato italiano va sempre bene. Sottolineiamo il gol che ha fatto con il Bologna che per me è di una bellezza incredibile, è un giocatore fa giocare bene la squadra e che può anche accettare di fare qualche partita in panchina se Lukaku tornerà al 100%”.