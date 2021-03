Beppe Bergomi, ex difensore e bandiera dell'Inter, commenta il momento dei nerazzurri a Sky Sport: "Ho sempre detto che il valore aggiunto dell'Inter è Conte. Conosco l'ambiente e so che ha sempre avuto bisogno di un allenatore dal carattere forte, che riuscisse a tenere tutti uniti quando le cose vanno male. La rosa è come le altre, più o meno. Ora la squadra sta facendo bene, ha convinzione e ha vinto gli scontri diretti".