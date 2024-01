Bergvall incanta tutti, la Juve ci prova

La Svezia resta patria di grandi giocatori. Ora sembra il turno di Lucas Bergvall per iscriversi alla lista dei potenziali talenti generazionali. Classe 2006, già capace di debuttare nella Nazionale sperimentale venerdì scorso in amichevole con l'Estonia, per lui il Djurgarden è già pronto a sfregarsi le mani mettendolo all'asta al miglior offerente. E la Juve? Si iscrive alla corsa per il centrocampista, anche se soprattutto in Premier sono pronti a sfondare il muro della doppia cifra.