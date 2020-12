In poche settimane la stagione e, forse, la carriera di Mërgim Berisha è cambiata, ora sono in molti a guardarlo, in tanti a informarsi. Merito di otto centri nelle ultime otto e di un novembre da ricordare, tra campionato e soprattutto Champions League.che ha rimesso in corsa il Salisburgo per gli ottavi di finale. In coppia con Koita, al posto di Daka, il 22enne di Berchtesgaden si è preso la scena. E ora non vuole più lasciarla.Nato in Germania, Berisha (che non ha gradi di parentela con Etrit, portiere della Spal, e Valon, ex centrocampista della Lazio, ora al Reims) entra nel settore giovanile del Salisburgo a 10 anni (fu notato in un'amichevole persa 8-4 dal suo Bischofswiesen contro il Salisburgo),ma per fare il grande salto deve aspettare il 2020. Prima, tanti gol, con Liefering, 17 in 41 partite, Lask, 6 in 20, e soprattutto Altach, 16 in 33 partite, l'ultima esperienza prima di tornare a casa-base, lo scorso gennaio. Sostituire uno come Haaland non è stato e continua a non essere facile, ​Mërgim sta provando a farsi largo, i risultati stanno arrivando.Attaccante appassionato di playstation, secondo il quale alimentazione, vita sana e sonno sono fondamentali per avere successo nel calcio,Un giorno sogna di giocare in Italia, in una big, proprio come Zlatan. Ora però c'è il Salisburgo, con il quale vuole continuare a stupire.