Valon Berisha, ex centrocampista del RB Salisburgo ora alla Lazio, si è presentato in conferenza stampa: "Grazie a tutti e a Tare. Sono davvero felice di essere arrivato in un grande club come la Lazio e in un campionato importante come la Serie A. Sono reduce da un'ottima stagione a Salisburgo, in tanto non si aspettavano un'annata così importante da parte nostra. Per me è stato importante perché ho mostrato il mio talento in Europa League oltre che in Austria. Sono ancora leggermente infortunato, serviranno 7-10 giorni per il mio recupero completo. Per me è un sogno giocare nella Lazio. Scegliere i biancocelesti è stato facile. L'atmosfera qui è bellissima, ci sono tanti calciatori di personalità. Io sono giovane, ma ho già tanta esperienza internazionale. Voglio far vedere il mio talento a tutti. Mi auguro che possiamo arrivare tra le prime cinque in Serie A. Ringrazio poi tutti i tifosi per il caloroso benvenuto. Io gioco bene da 8, sono un box to box che dà il suo contributo in difesa e in attacco. Giocavo proprio in questa posizione a Salisburgo, aiutato dai terzini alti".