Si trattò della, e di quel gesto rimane uno scatto fotografico in bianco e nero immortalato da Peter Leibing e consegnato alla storia.Quelle che ritraggono il fu cavaliere a Nizza, nella villa della figlia Marina, intento a sfoggiare un sorriso d'ottima cera (cera Liù).Postate su Instagram martedì 10 marzo, cioè più o menoAdessoMedesima sorte toccata ache contro i colleghi bianconeri (compreso Cristiano Ronaldo) hanno giocato la partita di domenica 8 marzo, cioè due giorni prima della festa di compleanno cui si riferiscono le foto.Dunque ha impacchettato la famiglia, l'ha caricata sull'aereo privato e l'ha portata a Funchal. E dall'isola partono versioni narrative sulla sua decisione che la descrivono come. E magari anche della gente di Funchal, che si è vista arrivare in casa un soggetto cui sarebbe toccato starsene in quarantena a Torino.Ci si risparmi anche la versione secondo cuiapplicata a una persona d'età avanzata. Perché è. E perché da un leader politico, quale ancora egli pretende di essere, ci si aspetterebbe ben altro senso di responsabilità verso il popolo che si è governato in passato e che (velleitariamente) si pretende di tornare a governare. Rispetto a ciò torna alla mente un video proposto recentemente nel suo show televisivo da Maurizio Crozza, nel quale l'ex cavaliere riflette sugli attuali personaggi politici di spicco e poi, con tono commiserante, chiede ai presenti:A sottintendere che di leader come lui, al momento, non ne circolano. Vero. Infatti circola lui. Verso la Francia. Al pari dell'altro vopos portoghese, che fa il Masaniello dall'isola di Madeira.@pippoevai