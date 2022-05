Tre anni e mezzo. Tanti ne sono serviti alla coppia Silvio Berlusconi-Adriano Galliani per regalare al Monza una storica promozione in Serie A. Dopo il successo in una finale bellissima con il Pisa, i biancorossi diventano la quinta squadra lombarda nella massima serie raggiungendo Milan, Inter, Atalanta e Cremonese. Ma conoscendo l’ambizione del Cavaliere e del Condor, dalle parti dell’U-Power Stadium si inizia a sognare in grande. Il Monza potrebbe non accontentarsi di una semplice salvezza ma puntare subito alla parte altissima della classifica. Secondo gli esperti Sisal, infatti, centrare la qualificazione a una delle coppe europee, entro il 2024, è difficile ma non impossibile: giocare in Conference League è in quota a 50 mentre agganciare l’Europa League è offerto a 66. I più ottimisti ricordano poi come il Milan di Berlusconi e Galliani fosse una presenza fissa, e spesso vincente, in Champions League: vedere i bambini sventolare il telo con le stelle nello stadio biancorosso e sentire la musica della competizione più importante d’Europa, entro il 2026, pagherebbe 150 volte la posta. I sogni sono bellissimi ma vanno alimentati con giocatori in grado di far compiere immediatamente il salto di qualità al Monza. In questo campo entra in gioco Adriano Galliani e tutta la sua esperienza, e conoscenza, del mondo del pallone. Il primo obiettivo del dirigente lombardo è Andrea Belotti, uno dei giocatori svincolati più richiesti e ambiti. Non è un segreto che Galliani avrebbe voluto il Gallo anche al Milan senza però riuscirvi: ora il momento potrebbe essere quello giusto e vederlo nuovo idolo dell’U-Power Stadium è dato a 2,50. Non solo Belotti però è nelle mire del Condor che, come è normale che sia, guarda anche in casa Milan. Junior Messias e Daniel Maldini sono due profili che piacciono molto anche a mister Stroppa: il primo in maglia biancorossa è in quota a 2,00 mentre il figlio di Paolo è offerto a 4,50. Dal Milan del presente a quello del passato perché Alexandre Pato è sempre rimasto nel cuore dei due dirigenti che potrebbero tentare un clamoroso colpo di mercato: il Papero nuovamente in Italia ma con la maglia del Monza pagherebbe 9