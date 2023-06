"Lo voglio ricordare proprio così: una persone che, nel nostro amato sport ha sognato e poi ha trasformato quei pensieri in realtà". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, rende omaggio a Silvio Berlusconi in una storia sul suo profilo Intagram.



Infantino, in particolare, ricorda una frase del neo presidente del Milan alla squadra: 'La nostra missione sarà quella di vincere, in Italia, in Europa e nel mondo. Attraverso il bel giuoco', sottolineando "quella u, che molti consideravano un vezzo. Molti - afferma Infantino - lo consideravano un visionario, e avevano ragione. A livello calcistico aveva previsto tutto molto prima degli altri e infatti è diventato il presidente più vincente nella storia del club".



"Negli ultimi tempi, da proprietario del Monza, ha realizzato un altro sogno - prosegue il n.1 della Fifa -. Perchè nei sogni le dimensioni non contano. Possono essere anche contenuti in una piccola città". "Un forte abbraccio e sentite condoglianze a tutti coloro che gli hanno voluto bene. E grazie per averci fatto amare quello straordinario gioco. Anzi, giuoco", conclude Infantino.