Silvio, Adrianoe Ariedo. Chiudi gli occhi e senti la musichetta della, i coriandoli sparati sotto al cielo di Manchester dietro acon la coppa appoggiata sulla testa,che senza Baresi sulle tribune dell'Olimpico disfoggia con orgoglio il trofeo, l'esodo rossonero alper il 4-0 allo. Ti vengono i brividi. Poi li riapri e li vedi, Silvio, Adrianoe Ariedo. Lì, in Serie B, tra Monza e Cremona, a cercare di fare grandi altri club.E' di ieri la notizia dell'approdo alladi Ariedo, nuovo dirigente del club grigiorosso che sta attraversando un momento difficile in Serie B: ultimo, nessuna vittoria, Bisoli che traballa. Chissà che la figura esperta dell'ex Milan e Barcellona, che è ", non possa portare nuova energia e consigli in grado di unire l'ambiente. E ritroverà, da avversari, Berlusconi e Galliani, alla guida dei brianzoli. In quel club, il, in cui erano partiti insieme proprioI quadri dirigenziali, ma non solo. Sì, perché c'è la 'triade' che ha fatto grande il Milan in Italia, in Europa e nel mondo, ma anche alcuni dei loro giocatori: Cristian, allenatore del Monza, il gregario che si è ritagliato il suo spazio alla corte di; Massimo, tecnico del, arrivato in tempo per vincere l'ultima Champions rossonera, quella del 2007; e Alessandro, il colpo dell'estate del 2002, ora sulla panchina del, che al Milan ha vinto tutto quello che c'era da vincere da assoluto protagonista. ll Milan sta ritrovando la sua strada in Serie A, i grandi del passato, invece, ripartono dalla Serie B. La B che ha portato bene a Stroppa e Inzaghi...@AngeTaglieri88