Battute fuori dai microfoni in piena campagna elettorale in Basilicata. Ancora una volta Silvio Berlusconi fa discutere e sebbene il credo politico del suo Monza sia "giocatori puliti, senza barba, tatuaggi e orecchini" a chi gli ha chiesto se l'attaccante dell'Inter e al centro delle polemiche Mauro Icardi sarebbe un giocatore per cui sorvolare su questi dettagli l'ex numero 1 del Milan ha confermato: "sì, io Icardi lo prenderei".