Doppia vittoria nella finale playoff per il Monza, che dopo il successo per 2-1 in casa vince 3-4 (ai supplementari) anche a Pisa e si aggiudica la tanto agognata Serie A. Un'altra impresa da presidente di squadre calcistiche per Silvio Berlusconi, artefice della risalita del club brianzolo che ottiene così la sua storica prima promozione in Serie A in 110 anni di storia della società.