. Ricordando anche lo scontro giudiziario-finanziario che li ha coinvolti per il possesso della casa editrice Mondadori ribattezzato 'Il Lodo Mondadori'. "Berlusconi è stato un grande imbroglione. Io l’ho punito severamente. Ha versato alla Cir 562 milioni. Per lui deve essere stato il più grande dolore della sua vita e per me la più grande goduria, dato che ha fatto di tutto per ostacolarmi". Concludendo: "É l’Alberto Sordi della politica italiana".De Benedetti, pronto a lanciare il nuovo quotidiano "Domani", senza mezzi termini continua esprimendo la sua opinione riguardo l’attuale Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Un signore capitato lì per caso, non vedo in lui nessuna visione del futuro". Ma a far discutere sono le parole riferite all’ex Premier.Le reazioni del centro-destra a sostegno del Cav. Gasparri, senatore di FI, definisce De Benedetti "un vero miserabile, un cialtrone". La presidente dei senatori di FI, Anna Maria Bernini: “Il virus dell’invidia, evidentemente, è più forte della decenza”. L’ex Ministra dell’Istruzione, Maria Stella Gelmini: "Inopportune oltre che false le parole di De Benedetti". Parole al vetriolo da parte di Alessandro Sallusti, direttore de “il Giornale” che giudica l’espressione “imbroglione” di De Benedetti “Da ominicchi, da pigliainc**o e da quaquaraquà”, riportando alla luce una vicenda scomoda del passato dell’Ingegner: “Come fa De Benedetti a definirsi un imprenditore se è stato arrestato dopo avere ammesso di avere pagato, da presidente della Olivetti, dieci miliardi di tangenti, coinvolto nella bancarotta del Banco Ambrosiano oltre che in inchieste per insider trading e in una lunga serie di fallimenti, risanati sempre con denaro altrui?".