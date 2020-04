Le Collegiali hanno vinto Pechino Express. Nella finale del reality show condotto da Costantino della Gherardesca trasmessa ieri sera su Rai 2, le giovanissime Jennifer Poni e Nicole Rossi hanno battuto i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi) e le Top: Ema Kovac e Dayane Mello.



Su La7, Silvio Berlusconi ha telefonato in diretta a DiMartedì condotto da Giovanni Floris: "Errore clamoroso dire all'Europa che faremo da soli e rinunciare così a utilizzare i circa 36 miliardi che potremmo ottenere dal Mes senza condizioni per consolidare il nostro sistema sanitario. Una patrimoniale dopo l'emergenza? Siamo in guerra e nessun Paese in guerra ha coperto le spese belliche ricorrendo a nuove tasse. Floris, per favore mi saluti Bersani. Mi ricordo sempre quando dopo l'attentato a Piazza Duomo venne a trovarmi in ospedale e mi tenne la mano per mezz'ora, è davvero una persona perbene e generosa".



Sempre ieri sera, su Sky, Michael Stipe è stato ospite in collegamento da Alessandro Cattelan. Il cantante dei REM accusa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump per la gestione dell'emergenza coronavirus: "E' un fottuto disastro. A New York faccio parte di un gruppo che si chiama 'Rise & Resist' e in questo momento il nostro motto è 'Trump lies, people die' (Trump mente, la gente muore). Le misure di cautela non sono state prese per tempo e quindi ora ne paghiamo le conseguenze".