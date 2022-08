Il presidente del Monza Silvio Berlusconi ha commentato il debutto in A dei brianzoli contro il Torino, chiuso con una sconfitta per 2-1 all’U-Power Stadium. Al termine del match, si è fermato a discutere con i cronisti all’uscita dello stadio, ricordando gli anni gloriosi delle vittorie con il Milan: "Resto ancora il presidente di club che ha vinto di più nel mondo del calcio, una medaglia che nessuno mi ha tolto".



TRA MILAN E MONZA - A chi gli ha fatto notare la differenza con il passato, Berlusconi ha risposto: "Da Van Basten a Gytkjaer? Marco sono andato a prenderlo io in Olanda, di Van Basten ero innamorato. Anche Gullit era bravissimo. E anche l’altro, come si chiamava?". La risposta dei giornalisti arriva all’unisono: "Rijkard". "Esatto, anche lui era molto bravo". Una piccola dimenticanza per il presidente, dopo l’emozione della prima storica partita in A del suo Monza.