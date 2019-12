Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, ha parlato al termine della partita vinta dal suo Monza contro l'Olbia per 3-0. Il patron ha seguito la squadra nella trasferta in Sardegna in compagnia di Adriano Galliani. Il suo Monza è primo in classifica, e oggi si è laureato campione d'inverno.



LA PROVOCAZIONE - Parlando del suo Monza, come riportato da ilmonzasiamonoi con un video sul proprio profilo Facebook, tra il serio e il faceto ha affermato: "Il Milan di adesso lo battiamo".