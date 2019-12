Il terzino del Milan Theo Hernandez è stato intervistato da Sky Sport dopo la vittoria di Parma:



Sulla partita: "Sono molto felice per il gol, abbiamo giocato una grande partita, dobbiamo continuare a lavorare. Ora ci sono altre partite molto importanti e bisogna continuare a fare bene".



Sul momento: "Sono contento di stare qua al Milan, sono felice che il mister mi stia dando fiducia, ringrazio anche la tifoseria per il sostegno".



Sull'incontro con Maldini a Ibiza: "E' stata una bella conversazione, mi ha convinto ad andare al Milan. Non posso raccontare quello che ci siamo detti".



Sul fatto di aver lasciato il Real: "Quando ero al Real stavo bene ma non giocavo, avevo bisogno di giocare. Quando ho visto che Maldini mi ha dato fiducia, uno dei giocatori più forti della storia, non ci ho pensato due volte".