Silvio Berlusconi ha venduto il quotidiano Il Giornale. Ad annunciarlo, su Twitter, è stato Nicola Porro, vice-direttore della testata in mano alla famiglia del noto leader politico da oltre 40 anni (esattamente dal 1977). È andata quindi a dama la trattativa con gli Angelucci della quale si vociferava da tempo: il gruppo in questione è adesso a capo di un altro giornale oltre alle testate Il Tempo e Libero dirette da Alessandro Sallusti. Il Giornale, fondato da Indro Montanelli nel 1974, passa quindi di mano, segnando una svolta non da poco nell’era del berlusconismo.