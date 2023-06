Non ha mai smesso di seguire il suo Monza ne tantomeno di lavorare dal suo letto del San Raffaele. Parliamo di Silvio Berlusconi, ricoverato per oltre 45 giorni fino allo scorso 19 maggio a causa di un’infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Adesso il patron dei brianzoli è a casa, e intervistato da Il Giornale ha raccontato il difficile periodo vissuto all'età di 86 anni. "Ho sofferto molto, questo sì, ma ho sempre avuto fiducia nell’aiuto di Dio - ha esordito il noto politico - Non posso dire di aver avuto paura, nessuna sfida mi ha mai fatto paura".



"Come in altri casi in passato ho sentito intorno a me l’affetto di tante persone, ho ricevuto gli auguri di molti amici e anche di avversari politici, ai quali sono particolarmente grato - ha proseguito Berlusconi -. Ho avvertito l’abbraccio forte di tanti italiani, anche sconosciuti. Ma questa volta c’è stata una cosa in più: la dedizione assoluta, la dolcezza e l’attenzione continua con la quale mia moglie Marta mi è stata vicina in ogni momento. Lei, i miei figli, mio fratello, mi hanno fatto sentire ogni giorno la bellezza dell’amore che è in grado di dare una famiglia. In questo mi considero un uomo davvero fortunato. E della terapia intensiva non ho mai smesso di lavorare, in costante contatto con i miei collaboratori, i dirigenti e parlamentari di Forza Italia".