Un po' mancavano, i suoi guizzi. Un po' mancava quell'accentrarsi, quel prendere posizione, quell'imporsi piano piano in un mondo che tutti definivano troppo grande per lui e per le sue ambizioni. Che bello, quando il prossimo tuo si ricrede. Così bello da eliminare anche i soffi di sfortuna e darti subito carica anche dopo una caduta.