Poteva essere uno dei primi colpi di Leonardo. Bernard e il Milan sono stati vicini, vicinissimi finché non è stata la dirigenza rossonera a fare un passo indietro. Perché l'ala brasiliana ex Shakhtar è entrata subito nel mirino: contratto scaduto, molte richieste, il Chelsea in prima fila ma non solo. E il Milan interessato, convinto di aver fatto la proposta giusta per un quadriennale che stuzzicava Bernard. Il problema che ha bloccato l'operazione però sono state le commissioni richieste dai suoi agenti.



NUOVA LINEA - Leonardo infatti avrebbe dovuto dare il via libera a 5 milioni di euro di commissione ai procuratori del brasiliano se avesse voluto completare l'acquisto. Tanti, troppi per la nuova politica del Milan che accetta eccezioni solo in casi in cui possa valerne la pena. L'Everton ha accontentato Bernard e i suoi agenti, così ha concluso l'operazione per l'esterno che fin qui ha totalizzato solo 71 minuti con la maglia dei Toffees. Nessun rimpianto per il Milan, dritto su Castillejo in quel ruolo e con tanto di cessione di Carlos Bacca completata. Senza commissioni eccessive.