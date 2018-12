“La Juventus ti fa crescere, mi ha dato tanto sotto tutti i punti di vista - ha dettonella recente intervista rilasciata a Sky Sport -. Chi lavora in Juventus, dal magazziniere al presidente, ti dà una mano per far sì che tu cresca come uomo e come giocatore. La Juve ti chiede il massimo tutti i giorni ma di mette nelle condizioni di dare il massimo. Spero di dare tante soddisfazioni alla società”. Parole che spiegano molto del mondo Juve, quelle dell’esterno ex Fiorentina, chee salvo sorprese rivedrà il campo solo nel 2019. Un altro ko, a. Conquistato il primo scudetto in maglia bianconera e in corsa per diventare un leader di questa Juventus, nonostante la giovane età e appena un anno e mezzo di militanza, il classe 1994 ha dovuto però sempre fare i conti con gli infortuni che hanno rallentato la sua esplosione- Ha iniziato forte il 2018, con due gol e quattro assist, poi. Ha svolto tutta la preparazione coi compagni e ha cominciato la stagione 2018/2019 col piede giusto:, sul campo e fuori, come testimonia il ritratto regalato dall’ex Fiorentina a CR7 per Natale, fino alla lunga serie di infortuni che lo hanno costretto ai box da novembre a fine 2018.che verrà valutato nei prossimi giorni. Niente Atalanta e probabilmente Sampdoria, tornerà in campo solo nel 2019. L’ennesimo stop nel momento in cui aveva appena superato un periodo sfortunato, tornando titolare nella trasferta di Champions a Berna, contro lo Young Boys, 46 giorni dopo l’ultima apparizione dal primo minuto a Empoli. Il peggio - ovvero l’affaticamento muscolare agli adduttori, il suo riacutizzarsi nel ritiro della Nazionale e la distorsione alla caviglia - sembrava alle spalle, invece c’è stato l’ennesimo stop., Bernardeschi salterà la trasferta di mercoledì a Bergamo contro l’Atalanta e quasi sicuramente anche l’ultima partita del 2018, la sfida di sabato all’Allianz contro la Sampdoria. Poi c’è lo stop del campionato durante il quale potrà curarsi senza perdere altre partite: la speranza del giocatore - e di Massimiliano Allegri, che crede molto nelle qualità del giocatore - è quella diI continui problemi fisici gli hanno un po’ tarpato le ali, ma la Juve è convinta che Bernardeschi abbia la forza e il carattere per superare il momento no e scrivere pagine importanti del futuro del club bianconero.@AleCosattini