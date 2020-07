Arrivano conferme asulla decisione dell'attaccante di Carrara di, artefice del suo trasferimento dalla Fiorentina al club bianconero nell'estate del 2017. Una circostanza che inevitabilmente viene collegata ai rumors sempre più insistenti su un possibile cambio di maglia alla riapertura del mercato, vista la necessità della Juve di fare cassa per provare ad assecondare le scelte di Maurizio Sarri per la prossima stagione (ovviamente in caso di conferma del tecnico).- Certamente penalizzato dal fatto di non essersi visto attribuire una posizione certa in campo - esterno, trequartista ma anche mezz'ala - e sempre in concorrenza con i vari Dybala, Cuadrado e Douglas Costa, l'ex giocatore della Fiorentina, tanto durante la gestione di Massimiliano Allegri, quanto nel primo campionato dell'era Sarri. Elogiato a più riprese dai suoi allenatori per lo spirito di sacrificio con cui si è messo a disposizione degli equilibri di squadra, Bernardeschi - in quanto attaccante -- Ma quale futuro attende Bernardeschi dopo il passaggio al suo nuovo agente (si fa insistentemente il nome di Federico Pastorello, ma non è l'unico)? Memori della trattativa abbozzata ma poi non decollata col Milan nello scorso inverno, nell'ambito di uno scambio con Paquetà, il numero 33 bianconero, che perderà un Milik fortissimamente corteggiato proprio dalla Juve,in caso di inserimento di una contropartita tecnica nell'operazione.percepito dal ragazzo.: il, che ha tra le sue fila un giocatore molto gradito a Sarri come Jorginho e il- con cui negli ultimi tempi sono stati frequenti gli affari, anche per questioni legate ai rispettivi bilanci - rimangono le ipotesi più percorribili.