Bernardeschi e la voglia di Italia: il punto tra Juve e Lazio

Marco Demicheli

Nostalgia, nostalgia canaglia. Un sentimento che conosce bene chi si deve allontanare per tanto tempo da un ambiente che conosce, dalla sua patria, dalla sua casa. Ed è poi portato a ricordare quello che ha lasciato. Per informazioni, chiedere a Federico Bernardeschi, attaccante del Toronto che non vede l'ora di tornare in Italia e in Serie A. Soprattutto in questo mercato di gennaio, l'ultimo prima dell'Europeo di Germania. E anche in vista di questo appuntamento, il classe '94 vorrebbe riconquistare un posto nella Nazionale di Luciano Spalletti.







LA SITUAZIONE - Per farlo, lo stesso Berna sa che deve giocare con continuità ad alti livelli e un rientro in Europa - meglio ancora, nel nostro campionato - potrebbe solo favorirlo da questo punto di vista. Ecco perché, già dai mesi scorsi, lui e il suo entourage hanno provato a prendere informazioni con diversi club per capire se ci fossero margini per un suo rientro, anche solo temporaneo. Risposte negative, però, fin qui. Dalla Juventus, per motivazioni tecniche ed economiche, così come da Napoli, Roma e Lazio, l'ultima società a prendere in considerazione il possibile arrivo di Bernardeschi.