Esterno, laterale a tutta fascia, mezzala e anche punta all'occorrenza: per Allegri, Bernardeschi può giocare un po' ovunque. Dopo una stagione da apprendista, ecco le due partite del 2018/19: una presenza da titolare e un gol per l'ex Fiorentina, che ora vuole prendersi la Juve. Qualità, corsa e voglia, così Allegri non rinuncia mai a Bernardeschi, perchè come riporta Tuttosport: "Gli interni bianconeri sono grandissimi centrocampisti, ognuno con doti specifiche ed eccellenti, ma nessuno di loro è in grado di ribaltare l’azione in velocità e al tempo stesso con qualità tecnica e forza. L’ultima mezzala in grado di farlo ad aver indossato la maglia bianconera è stato Paul Pogba: non a caso uno dei giocatori seguiti sul mercato. Ecco, Bernardeschi può essere il colpo di mercato piazzato in casa dell’estate 2018. Questo a prescindere dal ruolo".