Federico Bernardeschi non dimentica la Juventus. A Sky Sport ha così parlato del suo futuro e della sfida fra Juventus e Napoli in programma nella serata di venerdì: "La Juve è un pezzo di cuore e questo non si può negare".



La sfida fra Juventus e Napoli?

"Sicuramente una grande partita tra due grandissime squadre e spero che vinceremo noi, vediamo come va. La Juve sta tornando grande".



La maglia della Nazionale?

"Il mister farà le sue valutazioni, ha tanti giocatori, io sono qui. Ho seguito il sorteggio, e seguo la nazionale, io sono qui".