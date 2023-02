L'attaccante ex-Juve e del Toronto FC, Federico Bernardeschi ha parlato a Il Mattino del momento della Juventus, della penalizzazione, e del Napoloi lanciato verso lo scudeetto.



MANOVRA STIPENDI - "Per gli stipendi, non lo so quello che succederà. Spero che gli scudetti conquistati non ci vengano tolti. Sarebbe una ingiustizia, enorme. Che c'entra l'aspetto calcistico? I conti della società vanno al di fuori delle prestazioni sportive".



SCUDETTO AL NAPOLI? - "Non nasce dal nulla. Ha una programmazione alle spalle che viene da lontano: De Laurentiis sono cinque-sei anni che allestisce una squadra che può lottare per il primo posto. Ha una visione vincente ed è normale che, tenta e ritenta, prima o poi vinci. E lo fai con merito”.



BLOCCO - "Il Napoli va come un treno, Kvicha Kvaratskhelia è uno dei talenti più forti d'Europa e credo che anche in Champions gli azzurri possano togliersi delle belle soddisfazioni. Vedo tanta confusione da qui, un dominio indiscusso ma capisco anche che per quelli del Milan o dell'Inter il contraccolpo psicologico a inseguire una squadra che non perde mai è enorme".



COME LA JUVE - "Succedeva anche a noi della Juve quando dominavamo. Quando venivano a giocare contro di noi c'era una specie di blocco psicologico da parte degli altri, tutti ci affrontavano dicendo: 'Beh, tanto perdiamo'. E mi pare che è quello che sta succedendo a chi affronta il Napoli".