. Nessun rinforzo in programma, gli acquisti erano tutti costretti in infermeria. Semmai, una cessione proprio nel caso in cui l'infermeria si fosse svuotata. Così è stato. Nonostante la squadra di Maxabbia confermato gli stessi limiti degli scorsi mesi, nessun innesto è stato programmato, come se non ce ne fosse stato bisogno. La cessione invece è arrivata, anche se sempre in prestito: è Westonad aver preso la direzione della Premier. Con lui e Luca(transitato solo per passare dall'Eintracht alla Lazio) si ingrandisce il tesoretto virtuale, quello legati ai diritti di riscatto se solo venissero esercitati: 34,5 milioni più 4,5 di bonus per McKennie, 15 milioni per Pellegrini. Che si aggiungono ai 35 per Dejan, ai 28 più 5 di bonus per Denis, ai 37,5 perSarebbe bastato muoversi in anticipo di qualche giorno per evitare il nulla di fatto. Per evitare di avere un buco, un altro, in rosa. Perché se la Juve ha provato a chiamarlo, un motivo ci sarà.