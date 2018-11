. “Bernardeschi non è stato rischiato in Champions League - aveva spiegato il ct in conferenza stampa lunedì - e a ‘San Siro’ era arruolabile, è disponibile”, mae, dopo l’allenamento pomeridiano e alcuni esami, ha abbandonato nella mattinata di martedì il Centro Tecnico Federale.- A Coverciano, Mancini ha subito messo al vaglio le ipotesi per la sostituzione del classe ‘94. “”, ma quel tridente ‘leggero’ che tanto bene aveva figurato contro Ucraina e Polonia dovrà cessare di esistere, almeno per il momento.- La carta che non ti aspetti potrebbe essere. L’attaccante del, coetaneo di Bernardeschi, autore di quattro reti e tre assist in dodici partite, sarebbe la soluzione più sorprendente, oltre all’occasione per invertire, finalmente, la rotta di una carriera che si sta allineando verso una inesauribile normalità.- L’altra soluzione ‘leggera’ potrebbe essere. Il giocatore dell’- che, come Berardi, non è stato ancora provato insieme a Insigne e Chiesa in allenamento - garantirebbe maggiore velocità ma meno interscambiabilità. Se Berardi è più abituato a fare la punta, l’ex compagno di squadra in neroverde è più adatto alle caratteristiche richieste da Mancini nelle ultime sfide.- E poi la soluzione più ‘ovvia’ per numero di gol:. L’attaccante dellaè stato provato nella giornata di martedì con la pettorina nel tridente titolare, soggetto a modifiche. Essendo un centravanti di ruolo, comunque abbastanza dinamico, coniugherebbe, finalizzazione e fludità. Vedremo se, grazie all’assenza di Bernardeschi, riuscirà a strappare una maglia nell’undici di partenza.