Il ds del Crotone, Peppe Ursino, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport la scoperta di Federico Bernardeschi, andato in prestito in Calabria prima dell'esplosione alla Fiorentina: "L’ho visto calciare in porta e ho detto: “Lo prendiamo”. Ci serviva un mancino che giocasse a destra e lo abbiamo scelto subito. Federico per me ha più margini di crescita di Zaniolo. Ha sempre avuto un carattere forte, un po’ diverso da quello dei ragazzi di oggi. Non si monta mai la testa e non fa mai una polemica: è molto maturo per natura".