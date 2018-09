. Ma non perché si colloca solo alla settima giornata, piuttosto perché di partite decisive non ne esistono nemmeno quando ne mancano poche alla fine del campionato.(come ricorda l'infografica #ubibanca #tifareperbene, ndr), sembrava fatta (meno uno dalla Juve che sarebbe dovuta andare a Milano con l’Inter).: un più sei (dunque settimo successo consecutivo dei bianconeri) offrirebbe ad Allegri la possibilità di gestire il vantaggio, l’attività che gli riesce meglio anche in campo.L’aggancio in testa (vittoria del Napoli) fornirebbe agli azzurri il propellente per proseguire nella loro corsa regolare, avendo messo alle spalle un calendario insidioso. Di più:pur giocando in trasferta. Insomma un primo posto reale, non solo virtuale.La gran parte dei tifosi, soprattutto napoletani, non disdegnerebbe. Secondo, perché una squadra che pensa al pareggio non è in grado di giocare come sa. E’ come se si adeguasse ad un risultato già prestabilito, sposando prudenza e paura.Anzi,: in caso di sconfitta ci sarebbe tutto il tempo per recuperare (più di un girone e mezzo), in caso di vittoria entusiasmo e consapevolezza farebbero un salto quantico.e, a dispetto dei sette nomi annunciati, ha già deciso la formazione. Szczesny in porta, Cancelo e Alex Sandro sugli esterni, Bonucci e Chiellini centrali. In mezzo Pjanic con ai lati Emre Can e Matuidi.E’ la formazione che ha giocato di più, è quella che ha fatto meglio (per esempio a Valencia). Al Napoli può concedere il palleggio, ma gli sarebbe superiore in forza fisica.Una bella analisi de La Gazzetta dello Sport dimostrava che la Juve ha un’altezza (185 contro 181) e un peso medi (80 a 74) superiori. Premesso e ribadito che il calcio non è la boxe o la lotta, tutti noi sappiamo quanto le caratteristiche fisiche contino e, a volte, spostino gli equilibri.(un solo gol subìto e da calcio di rigore) e brillantezza., due attaccanti atipici, capaci di arretrare tra le linee e di inserirsi. Il loro movimento, però, sarà più orizzontale che verticale. Insigne, finora ha segnato cinque gol, traendo beneficio (tocca più palloni e tutti davanti alla porta) dalla nuova posizione e dal gioco che vi converge. Mertens ha giocato meno, ma è un piccolo camaleonte: sa cambiare pelle, come cambia il compagno, senza risentirne.Certo, giocare con due calciatori bassi di statura (anche se a mezz’ora dalla fine prevedo Milik comunque), potrebbe inibire l’attività degli esterni di centrocampo (Callejon e Zielinski) e di difesa (Hysaj e Mario Rui), limitandone i cross. In realtà sarà molto più produttivo cercare il fondo per mettere palloni rasoterra all’indietro, proponendo difficoltà ai centrali juventini.Allegri deve cercare di non andare in inferiorità numerica a centrocampo. Per questo è fondamentale lo sdoppiamento di. Sia che egli si abbassi a fare l’esterno, sia che si travesta da interno. L’ex fiorentinoche giocherà accanto ad Allan. E’ vero che nell’ultima gara (contro il Parma) ha riposato, ma dovrà lavorare tra Pjanic e Matuidi, cioé tecnica e podismo. Lo slovacco con Ancelotti non ha ancora convinto anche se nel 4-4-2 non deve sperimentare una nuova posizione (il centrale basso come nel 4-3-3). Il punto è se sarà lucido e continuo. In caso contrario Diawara sarebbe un sostituto all’altezza., tranne a Belgrado. Non è forte sola la difesa (Albiol e Koulibaly si alterneranno su Mandzukic e Ronaldo), ma è proprio migliorata la fase difensiva.o, ideale per il controllo del gioco, straordinario per le sovrapposizioni estrerne. Prevedo molti uno contro uno. La Juve in attacco ha più qualità del Napoli. Ancelotti ha una squadra più coesa e più raccolta., senza tentennamenti ed economie.