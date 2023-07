Noah Okafor è arrivato a Milano: domani visite mediche e firma sul contratto per l'attaccante svizzero prelevato dal Salisburgo, che ha ceduto all'offerta da 14 milioni di euro portata dai rossoneri mentre in passato la richiesta era addirittura a 25. Okafor, cresciuto nel Basilea, si legherà al Milan con un accordo pluriennale da 2 milioni di euro a stagione. Di seguito le immagini realizzate dal nostro inviato all'aeroporto di Linate.