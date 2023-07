Noah Okafor è il colpo a sorpresa del Milan che si è rifatto completamente il look in attacco. Il nazionale svizzero ha voluto fortemente il club rossonero dopo che Stefano Pioli aveva segnalato il suo nome al termine della sfida di Champions League giocata ad ottobre.



8.30 VISITE - Okafor è arrivato presso la clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche.





8.00 I DETTAGLI DEL CONTRATTO - Cinque sono gli anni di contratto pronti per Okafor con il Milan. L‘accordo è stato trovato sulla base di 2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Al Salisburgo sono andati 14 milioni di euro: il lavoro degli agenti del ragazzo e della squadra mercato rossonera ha portato a uno sconto di circa 10 milioni di euro.