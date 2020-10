Ora può lasciare la Juve. La cura Mino Raiola dopo l'inizio di campionato sembra aver convinto Federico Bernardeschi che sì, sia meglio per tutti provare a cambiare aria prima che sia troppo tardi. Così l'agente ha avuto mandato di sondare il terreno in giro per l'Europa, ma per la prima volta anche il giocatore pensa a lasciare Torino: la novità è questa.