Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si qualificano per gli ottavi di finale a Wimbledon. E' la prima volta dal lontano 1955 che due tennisti italiani superano il terzo turno del torneo inglese sull'erba, come avevano fatto Nicola Pietrangeli e Giuseppe Merlo ben 66 anni fa.



Berrettini (numero 9 Atp e numero 1 azzurro) ha battuto lo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Vittoria in tre set anche per Sonego, che ha sconfitto l'australiano Duckworth 6-3, 6-4, 6-4.



Intanto il giovane Jannik Sinner annuncia la rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo: "Non è stata una decisione facile da prendere, ma ho deciso di non partecipare ai Giochi quest'anno. Rappresentare il mio Paese è un privilegio e un onore e spero di poterlo fare per tanti anni. La decisione è stata dettata dal fatto che non ho giocato il mio miglior tennis durante gli ultimi tornei e mi devo concentrare sulla mia crescita".