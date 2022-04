Matteo Berrettini si è fermato ancora. L'infortunio alla mano del miglior tennista azzurro, numero 6 al mondo lo costringerà a saltare Montecarlo, Madrid e Roma: "Seguendo i consigli dei medici il mio team ed io abbiamo deciso di non forzare i tempi di recupero. Non partecipare, in particolare a Roma, è una decisione estremamente difficile ma quella giusta per poter tornare ai massimi livelli. Non vedo l'ora".



Fuori dal campo Matteo si potrà consolare con quella che è diventata la sua nuova fiamma. Si chiama Meredith Mickelson e negli ultimi giorni è stata pizzicata con il tennista azzurro in giro per Roma. Nessuna traccia sui social, ma la voce si fa sempre più insistente.



