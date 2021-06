Intervistato da Sky, l'ex centrocampista dell'Inter, Nicola Berti, esprime la propria opinione su Matteo Pessina, centrocampista della Nazionale di Roberto Mancini.



"Pessina come me? Gli auguro di fare un gol dopo una cavalcata di 60 metri, lo ringrazio per quello che ha detto ieri. Ha le mie stesse caratteristiche, si inserisce senza palla e vede la porta. Gli auguro di segnare col Belgio".