Nel giorno di Milan-Genoa, la Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex, oggi protagonista in Turchia con la maglia del Kayserspor.Alla Rosea il centrocampista romano ha raccontato le sue esperienza in rossonero e rossoblù, cominciando proprio da quest'ultima: "Genova è stata una seconda casa. Quando sono arrivato al Ferraris avevo 21 anni. Avevo giocato un paio di stagioni a Lecce dopo una vita nella Roma. Lì, grazie a Gasperini ho anche esordito in Nazionale nel 2014. Il bello è che l'ho fatto proprio al Ferraris, come un segno del destino. È stato uno dei tecnici più importanti mai avuti.Ogni tanto ho preso qualche strigliata da Gasp, ma da lui si salvano in pochi.siamo arrivati in Europa e abbiamo battuto le big. Un sesto posto che vale oro".Bertolacci ha poi ripercorso anche i suoi passi al Milan: ", conservo ancora i messaggi del d.s. Andrea Berta e del Cholo Simeone,Sinisa mi diceva 'dai, vieni da noi che siamo forti'. Impossibile rifiutare un club del genere".In rossonero però le cose non so andate come sperato, anche per via di un cambio di proprietà epocale ma poco fortunato: "Prima di allora non avevo mai avuto infortuni seri, e invece mi sono fatto male diverse volte. Giocavo 3-4 partite e poi mi fermavo. Fassone e il d.s Mirabelli erano sempre presenti, tutti i giorni a Milanello, mentreLa sua esperienza in rossonero si chiude così dopo tre stagioni non prive di rimpianti: "Gattuso mi voleva a tutti i costi, avevo altre offerte ma alla fine ho preferito rimanere. E invece non ho giocato quasi mai. Ero in scadenzaMi dispiace solo non aver fatto vedere chi sono.Stasera intanto Genoa e Milan si scontreranno in una gara che vale molto per entrambe. Bertolacci indica quali sono i giocatori che preferisce dei due club: "E poi Ibra parla da solo. Un altro top è Kessie, ci ho giocato insieme. Peccato vada via a parametro zero. Nel Genoa mi piace. Ho giocato con il padre,Oggi il suo presente èdove Bertolacci è arrivato in estate convinto di aver fatto la scelta giusta: "Da gennaio gioco a Kayseri, città di montagna nel centro. Qui vicino c’è la Cappadocia, è un viavai di gente, l'inverno fa freddo. Ha nevicato parecchio.".