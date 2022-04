Iniziata l'Assemblea di Lega della #SerieA. L'arrivo di presidenti e dirigenti presso la sede di Via Rosellini. [@TramacEma] pic.twitter.com/iyBViOZm81 — calciomercato.com (@cmdotcom) April 14, 2022

Questa mattina presso la sede di Via Rosellini a Milano, ha preso il via l’Assemblea della Lega Nazionale Serie A Tanti i temi all'ordine del giorno a partire dal documento che la Lega dovrà proporre alla Figc sulle regole per la concessione delle licenze nazionali (fra cui anche l'indice di liquidità), il nuovo regolamento per gli agenti sportivi e il contenzioso con Mediapro per i diritti tv 2018/21.1. Verifica poteri.2. Comunicazioni del Presidente.3. Comunicazioni dell’Amministratore delegato.4. Licenze nazionali: approvazione del documento proposto dalla Lega.5. Modifiche statutarie: approvazione.6. Conflitto in Ucraina e ulteriori proposte per promuovere la pace.7. Commissioni permanenti.8. Nuovo Regolamento Agenti Sportivi.9. Contenzioso Mediapro in materia di diritti audiovisivi 2018/2021.10. Varie ed eventuali.