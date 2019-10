Andrea Bertolacci riparte da Genova, dalla città che lo ha consacrato, ma questa volta i colori sono diversi: il centrocampista classe '91 ha raggiunto l'accordo con la Sampdoria per un contratto fino al termine della stagione. Visite mediche già sostenute e superate, Bertolacci è atteso domani o lunedì in città per iniziare la sua nuova avventura.



Un nuovo inizio per lasciarsi alle spalle l'ultimo complicato anno al Milan, da cui si è liberato lo scorso 1° luglio alla scadenza di contratto, Bertolacci è pronto a tornare a calcare quel campo, il Ferraris, che nelle due diverse esperienze al Genoa ha visto i migliori momenti e le migliori performance della sua carriera: proprio a quei livelli di rendimento punta a tornare l'ex rossonero, la voglia di riscatto e di aiutare una squadra in un momento particolarmente delicato.



Proprietà e panchina, nella Genova blucerchiata regna l'incertezza, tra possibili ribaltoni societari ed Eusebio Di Francesco in bilico per i risultati della squadra: per questo l'anno di contratto ha messo d'accordo tutti, la soluzione più funzionale e rapida per ripartire. Insieme. Una scelta fortemente voluta, Bertolacci ha detto no a diverse offerte arrivate dall'estero e dall'Italia: cercava LA soluzione, e questa era la Samp. Per tornare ai livelli di un tempo, per aiutare i blucerchiati dal momento difficile che stanno vivendo.



@Albri_Fede90