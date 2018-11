L'ex giocatore di Napoli e Fiorentina Daniel Bertoni ha rilasciato un'intervista a Il Mattino, in cui ha parlato della Juventus, acerrima nemica delle sue ex squadre: "Mai visto un odio per una squadra come per la Juventus in Italia. Eppure di rivalità ne ho viste. Eppure, sia con la Fiorentina che con il Napoli quando ci si avvicinava a quella gara, i tifosi avevano gli occhi rossi di rabbia: mi raccomando, vincente, massacrateli. Ora è la stessa cosa, mi pare di capire".