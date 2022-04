Come riporta AS, il DS del Besiktas Ceyhun Kazanci, è stato chiaro con Miralem Pjanic, annunciando che non giocherà con il club turco il prossimo anno. L'ex centrocampista della Juve tornerà quindi a Barcellona ma non ci rimarrà. I Blaugrana non hanno intenzione di tenerlo in rosa e cercheranno una sistemazione per il bosniaco.