Dopo quattro stagioni al, l'ex interista Ricardoè sul mercato. A confermarlo è lo stesso portoghese con un post su Instagram: "Il presidente del Besiktas mi ha appena informato che non mi vuole più all'interno della squadra. Sto lavorando per risolvere questa situazione, durante i prossimi giorni annuncerò il mio futuro in conferenza stampa. Grazie per la comprensione e il supporto".