Il Betis lavora a due obiettivi che possono arrivare dal Barcellona a parametro zero. Si tratta di Hector Bellerin, ex del Betis che può fare ritorno a Siviglia, e Inaki Pena, portiere che sta trovando poco spazio al Camp Nou. I due giocatori sono obiettivi concreti della squadra di Pellegrini e sono entrambi in scadenza a giugno 2023. In particolare con l'arrivo di Pena si aprirebbe spazio per la cessione di Rui Silva. Lo riporta Estadio Deportivo.