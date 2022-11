L’impressionante inizio di stagione del Napoli non ferma le ambizioni del club allenato da Luciano Spalletti. La squadra partenopea guarda già al futuro ed ha individuato in Luiz Henrique, 21enne esterno ex Fluminense ed attualmente in forza al Betis, il rinforzo ideale per il reparto offensivo. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, l’interesse può mutare in un’offerta ufficiale già nella prossima finestra di mercato.