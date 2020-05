Non c'è solo il Bologna su Martin Erlic, difensore dello Spezia che sta facendo molto bene in Serie B e ha attirato club importanti sulle proprie tracce. In queste settimane di contatti e scambi di idee, anche il Betis Siviglia si è attivato sul centrale che ha seguito più volte con i propri scout in Italia. Un'opportunità low cost ma di prospettive interessanti per un ragazzo del '98 che ha collezionato 14 presenze in Serie B durante la stagione da leader con lo Spezia.