Nel corso della conferenza stampa post Roma-Betis ( vinta dagli spagnoli per 1-2) Pellegrini si è soffermato sul rapporto con Mourinho: "Non era Pellegrini contro Mourinho. Io e Mou abbiamo condiviso tante partite nel campionato spagnolo e inglese, non abbiamo mai avuto problemi a livello personale. Sono felice per il nostro gioco e per la qualificazione. Il rapporto tra me e Mourinho non è mai stato un problema"