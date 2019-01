Sirene spagnole per Gabbiadini: l'attaccante del Southampton interessa al Betis. In Italia, dopo Fiorentina e Milan, ci pensa la Sampdoria. Se parte almeno uno tra Defrel (richiesto in Inghilterra da Fulham e West Ham) e Kownacki, nel mirino dell'Empoli. Che contende al Frosinone il terzino sinistro Dell'Orco (Sassuolo) e sfida la Spal per il centrocampista della Lazio, Murgia.