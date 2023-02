Ha segnato contro lo Spezia, ma non è bastato all'Udinese per vincere. Norberto Beto è un attaccante che non si "misura" solo con i gol, visto il lavoro sporco che spesso fa per la sua squadra. Ma quando riesce a essere decisivo anche sotto porta, diventa un calciatore con pochi eguali in Serie A. 194 cm di altezza per 88 kg, un dominio fisico che ha portato diversi club a interessarsi a lui. Per primi quelli inglesi, negli ultimi tempi anche il Napoli...