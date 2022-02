Beto, attaccante dell'Udinese, ha parlato in una lunga intervista a Sportweek toccando anche temi di mercato: "Non so se era vero, non ho mai ricevuto una proposta diretta. So che in Portogallo il mio nome veniva accostate a Benfica, Porto e Sporting Lisbona, ma di sicuro l'Udinese mi ha voluto fin dal primo momento. Me lo hanno detto e ripetuto, rassicurandomi sul fatto che avrei avuto il tempo di ambientarmi nel vostro calcio. Sapevo che qui mi averebbero aspettato, ecco perché l'Udinese è stata la mia prima scelta".