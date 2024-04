Beto sviene in Everton-Nottingham: maschera d'ossigeno, fuori in barella

Grande paura per. L’ex attaccante dell’e ora all’ha perso i senti in campo in seguito ad un contrasto di gioco nel corso della sfida ditra i Toffees e ilPochi minuti dopo lo scoccare dell’ora di gioco,si sono contesi il pallone con un contrasto aereo. Ad avere la peggio è stato l’attaccante portoghese, che è dopo il brutto scontro fortuito è caduto rovinosamente a terra.Il calciatore dell’Everton ha perso i sensi, con i compagni di squadra che hanno subito chiamato l’intervento dello staff medico. Immediato l’ingresso della barella, così come dei dottori, che hanno supportato Beto con l’ausilio di una maschera d’ossigeno.

We can confirm that Beto was knocked unconscious and has been taken to hospital as a precaution.



We're all with you, big man.pic.twitter.com/hcRabTdSV3 — Everton (@Everton) April 21, 2024

Al termine della sfida, scontro diretto per la salvezza vinto per 2-0 dall’Everton sul Nottingham Forest, il club di Liverpool ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha spiegato le condizioni di Beto."Possiamo confermare che Beto ha perso i sensi ed è stato portato in ospedale in via precauzionale. Siamo tutti con te, grande uomo".Dopo aver lasciato il terreno di gioco in barella, il calciatore portoghese è stato trasportato immediatamente in ospedale per ulteriori accertamenti.